El mític Joan Bayona torna al Palamós

El juny del 2018, un adeu va provocar una barreja de malestar, incomprensió i indignació entre la parròquia del Palamós. Al desencís del descens a Primera Catalana s'hi afegia l'anunci de la marxa de tot un mite del degà. L'acomiadament del capità Joan Bayona com a entrenador de porters posava fi a un camí de 17 anys en comú. Ara i amb l'arribada d'una nova directiva presidida per Patxi Otamendi, un dels objectius que s'havien proposat els nous mandataris era el de recuperar una de les persones que més s'estima l'aficionat del degà. Fa uns dies, l'emblemàtic excapità del Palamós va donar el sí al secretari tècnic Robi i, d'aquesta manera, Bayona es reincorpora al club realitzant la tasca d'entrenador de porters. Bayona va penjar els guants la temporada 2015-2016 després de defensar la samarreta groc i blava durant 350 partits, repartits en quinze temporades. Va ser un adeu a mitges perquè Joan Bayona segueix en actiu als seus 39 anys jugant al Principat d'Andorra amb l'Inter Club d'Escaldes. A més a més, no deixa de banda la seva faceta tècnica ja que fa de preparador de porters al Guíxols, tasca que compaginarà amb la que farà a Palamós. Bayona diu que «estic molt content de tornar a un lloc que sempre he considerat casa meva i el meu club» i agraeix al Guíxols les facilitats per compaginar els dos càrrecs.