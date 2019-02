Valverde diu que Messi «està molt bé» però no sap concretar quan tornarà Umtiti

L'entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, va assegurar ahir que l'estrella de l'equip blaugrana, l'argentí Leo Messi, «està molt bé» i que s'havia entrenat «perfectament». El tècnic dissipava, d'aquesta manera, els dubtes sobre l'estat físic de l'astre blaugrana des que patís una contractura muscular en el partit de Lliga contra el València.

Sobre el retorn del defensa Samuel Umtiti, que es recupera d'una lesió al cartílag del genoll esquerre i que aquest dimecres ja va començar a entrenar-se al costat dels seus companys, es va mostrar més caut. «Esperem que Umtiti ens acompanyi aviat, però no sabria dir exactament si aquest dissabte, dimarts que ve o més endavant. Fa molt temps que està inactiu, no sabem com estarà de ritme i cal valorar moltes coses», va manifestar.

Ernesto Valverde va fer aquestes declaracions a l'acte de lliurament del xec, per valor de 47.575 euros, a l'ONG Proactiva Open Arms, que es van recaptar per la venda del llibre Relats Solidaris de l'Esport, una iniciativa impulsada per periodistes esportius que ha arribat a la seva catorzena edició.

Al respecte, el preparador extremeny ha volgut agrair a Oscar Camps, responsable de Proactiva Open Arms, haver-li ofert la possibilitat de col·laborar amb una causa, la de rescatar persones que naufraguen al mar Mediterrani, una labor que, segons Valverde, «fa que aquest món sigui cada vegada més habitable». Camps, de la seva banda, va agraïr a Valverde haver prestat la seva imatge en aquesta campanya.