Victòries del Sevilla, València i Vila-real i empat del Betis a la Lliga Europa

Tots els equips espanyols van aconseguir resultats positius a l'anada dels setzens de final de la Lliga Europa, tot i disputar els partits a domicili. Així, la millor renda va ser la que va obtenir el València, que va derrotar el Celtic de Glasgow (0-2) en un partit en el qual sempre va ser superior i que va decidir gràcies als gols de Cheryshev i Sobrino. L'altra equip de la Comunitat Valenciana, el Vila-real, va oblidar per unes hores el seu mal moment a la lliga per aconseguir una important victòria a l'estadi de l'Sporting de Portugal (0-1) amb un gol de Pedraza. També molt bo va ser el resultat del Sevilla, que es va imposar al Lazio (0-1) en un partit molt disputat que Ben Yedder va decidir a la primera part. Finalment, el Betis va empatar amb el Rennes (3-3) després que al minut 8 ja perdia per 2-0 i a la mitja part per 3-1. A la represa, els gols de Sidnei i Lainez van empatar el marcador.