El Barça renova Valverde

El Barça va anunciar ahir la renovació del tècnic Ernesto Valverde per a una temporada més, i una altra d'opcional, posant d'aquesta manera el punt i final a qualsevol dubte i especulació sobre el futur de l'extremeny al capdavant del primer equip blaugrana.

Aterrat al Camp Nou l'estiu del 2017, Valverde serà entrenador del Barça fins al 2020, amb la possibilitat d'estar-s'hi un any més. Ahir mateix al matí es va signar el nou contracte, mentre que a mitja tarda va comparèixer davant dels mitjans de comunicació per parlar d'això i del partit d'aquest vespre contra el Valladolid. «La sintonia amb el club és bona i tot ha estat molt natural. Ha estat una decisió fàcil de prendre», va valorar.

Després del seu pas per l'Athletic, el Barça va apostar per Valverde com a relleu de Luis Enrique. En la seva primera temporada va guanyar la Lliga i també la Copa del Rei, però va caure a Europa en una nefasta eliminatòria de quarts de final contra el Roma en què l'equip va desaprofitar un 4-1 al seu favor del matx d'anada. L'extremeny, que acabava el seu vincle contractual amb el Barça aquest proper mes de juny, no havia aclarit els dubtes sobre si allargaria la seva estada al Camp Nou, tot i que el president, Josep Maria Bartomeu, s'havia mostrat sempre optimista en aquest sentit.

De moment, en la seva segona temporada, el Barça, que ja va guanyar en el passat estiu la Supercopa d'Espanya al Sevilla, es troba líder amb sis punts d'avantatge sobre el Reial Madrid i vuit sobre l'Atlètic. La setmana que ve afrontarà els vuitens de final de la Lliga de Campions amb l'anada davant l'Olympique de Lió francès. A la Copa del Rei, es jugarà el 27 de febrer el seu pas a la seva sisena final consecutiva al Santiago Bernabéu davant el Reial Madrid després de l'empat a un de l'anada de la setmana passada.

En total, Valverde ha dirigit 96 partits al Barcelona, amb 65 triomfs (43 en Lliga, 11 a la Copa, 10 a la Champions i un a la Supercopa), 22 empats i 9 derrotes, amb 233 gols a favor i 78 en contra. A més, en la seva primera campanya, que no va començar del tot bé per la sobtada marxa de Neymar i la pèrdua de la Supercopa d'Espanya davant el Madrid, va conquistar el títol de Lliga perdent només un partit, davant el Llevant.