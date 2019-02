Barça-Tenerife i Joventut-Madrid, les semifinals de la Copa del Rei d´avui

El Joventut i el Madrid van aconseguir ahir els bitllets per a la segona semifinal de la Copa del Rei de bàsquet. La Penya es va desfer del Baskonia (89-98) liderat per Laprovittola, mentre que els blancs no van tenir cap problema per escombrar l'Estudiantes (94-63). D'aquesta manera el programa de semifinals arrencarà avui amb un Barça-Tenerife a les 19.00 per seguir tot seguit amb el R. Madrid-Joventut (21.30). Els dos partits es podran seguir en directe a través del canal #vamos de la plataforma Movistar+.