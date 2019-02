El Bàsquet Girona tanca la primera fase guanyant el Múrcia

El Bàsquet Girona ha guanyat en l'últim partit de la primera fase de LEB Plata davant el Múrcia (74-68) i això fa que tanquin aquest primer període de competició amb un balanç de sis victòries i quatre derrotes. Un balanç que hagués pogut ser de 5-5 si els gironins no s'haguessin imposat als murcians a Fontajau.

Ha estat un últim període pel record i més quan els gironins perdien de 12 en el tercer quart (38-50). L'afició, però, ha estat clau per aconseguir una remuntada molt important i l'equip ha sabut respondre en el millor moment per aconseguir el triomf per començar amb molta moral la fase d'ascens a LEB Or el 27 de febrer.