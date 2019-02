El Barcelona guanya sense brillantor

El FC Barcelona ha guanyat aquest dissabte per 1-0 al Reial Valladolid, en un partit decidit per un penal marcat per Leo Messi, el qual manté el seu equip amb fermesa en el lideratge.

Es retroba amb la victòria després de dos empats consecutius en LaLiga Santander, però el seu joc no ha convençut a les portes del seu partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions de dimarts vinent a Lió.

Valverde ha tret un onze sense Luis Suárez ni Philippe Coutinho. Aleñá havia de manar al centre del camp, però ni amb l'ajuda del xilè Arturo Vidal ni de Kevin-Prince Boateng ha pogut lluir-se. Mancava agudesa en el conjunt local, salvat pel poc perill d'un Valladolid més centrat en no encaixar cap gol que no pas a crear oportunitats.

El Barcelona només ha pogut obrir el marcador amb un gol de Messi de penal en el minut 43, després d'una caiguda de Piqué a l'àrea val·lisoletana.

En el segon temps, els locals han aconseguit incomodar una mica més la porteria de Masip, però no han aconseguit el gol de la tranquil·litat.