Joves apassionats per la vela

La vela escolar dona fruits i un clar exemple són els quatre regatistes formats al planter del Club Nàutic Costa Brava - Vela Palamós. Aquests dies entre els 550 regatistes procedents de 30 països que omplen les aigües de la badia palamosina n'hi ha quatre sorgits de la casa que competeixen en la segona prova més nombrosa del món en aquesta especialitat. Ahir, a primera hora del matí i al camp base situat a la platja gran de Palamós, l'Ona Garcia, en Miquel Palomares, l'Antoine Oganesov i l'Arià Auladell preparaven les seves embarcacions de cara a començar la segona jornada de la 30a Palamós Optimist Trophy.

L'Ona Garcia, de 12 anys, explica que el seu interès per la vela neix perquè «vivim al costat del club i a l'estiu la meva mare em va apuntar a vela i vaig començar a navegar amb els raquero, els martinets; i de seguida m'hi vaig quedar per sempre». En Miquel Palomares està a punt de fer 14 anys, estudia al Vedruna de Palamós i practica la vela des dels 5 anys. L'interès per aquest esport li ve de família perquè, com explica en Miquel, «el meu pare és el director esportiu de la regata i des de ben petit que faig vela». Segons Miquel Palomares, les habilitats que es requereixen per ser un bon regatista són «tenir força de voluntat perquè t'afecta bona part del teu temps lliure i ganes i actitud». Les condicions meteorològiques com el vent i l'onatge poden passar alguna mala jugada, com apunta Miquel Palomares. «En una ocasió a l'Hospitalet de Vandellós va fer molt de vent i va ser un caos».

L'Arià Auladell, de 15 anys, també es va iniciar en el món de la vela en l'època estiuenca i assegura que «m'agrada molt». El jove regatista del CNCB-Vela Palamós explica que un cop surten de la platja «primer hi ha cinc minuts de prova i després esperem l'avís del comitè d'àrbitres per començar». Per últim, l'Antoine Ogasenov, nascut a Girona, comenta que els seus inicis en el món veler van néixer «perquè el meu germà feia vela i jo als sis anys m'hi vaig afegir». L'Antoine parla ni més ni menys que cinc idiomes, «rus, francès, català, castellà i anglès». L'embarcació Optimist, ens explica l'Antoine, «és d'unes dimensions reduïdes» i consta de «diferents pals, té una botavara, una perxa, una vela que ens indica d'on ve el vent». Al marge de la vela, a l'Antoine també li agrada l'esport rei, el futbol, en aquest sentit, confessa que sent simpatia pel «Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid», tot i que no s'aventura a fer un pronòstic sobre qui guanyarà la propera Champions League.