El Llagostera necessita vèncer un Sant Andreu a l'alça per posar pressió al líder, l'Hospitalet

Passen les jornades i la part alta de la classificació del grup català de Tercera Divisió bull. El Llagostera s'ha refet d'una mala inèrcia de resultats i ho ha fet de la millor manera possible. Dues victòries consecutives, contra el Vilafranca i al camp del Cerdanyola, per afiançar-se en el segon lloc. Aquesta tarda, a partir de les 5, rep el Sant Andreu al Municipal amb l'obligació de guanyar per posar pressió al líder. L'Hospitalet, primer amb dos punts més, juga demà al migdia al camp de la Pobla de Mafumet. A més, els d'Oriol Alsina tenen el Prat, tercer, només un punt per sota, motiu pel qual una victòria serà clau per mantenir o fins i tot ampliar l'avantatge. El rival està en un bon moment. Tot i comptar amb una de les millors plantilles de la categoria, és desè, encara que ha guanyat cinc dels darrers set partits de Lliga. «Tenim molta il·lusió, però haurem de competir al màxim si volem sumar els tres punts. Ens visita un gran equip que hauria d'estar a dalt, però el fet d'haver jugat quatre eliminatòries de Copa l'ha penalitzat», valora Alsina, qui recorda el matx de la primera volta al Narcís Sala, que va acabar amb victòria quatribarrada. «Ha estat un dels pocs equips que ha estat superior». El tècnic disposa de tota la plantilla.