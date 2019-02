Oportunitat d'or perquè Lloret i Farners sumin punts

Dos dels set representants gironins del grup I de la Primera Catalana entren avui en acció. Es tracta del Lloret i el Farners. Tant un com l'altre s'enfronten a dos conjunts de la part baixa de la classificació i ho fan al seu camp, pel que l'oportunitat per sumar punts és d'or. El Lloret, sisè classificat i que ve de perdre a Banyoles, té 31 punts i ocupa la part alta. Rep l'Argentona, el penúltim, i té ganes d'acabar amb una dinàmica de dues ensopegades consecutives per intentar escalar alguna posició més i fer camí cap a la permanència. De la seva banda el Farners, tercer per la cua, es troba a dos punts de la salvació. Rep el cuer, el Sant Joan Montcada, i ho fa avalat per una notable ratxa a casa, on no perd des de l'octubre. Tots dos partits comencen a les quatre de la tarda.