Uns 150 aficionats reben el Girona a Montilivi

Uns 150 aficionats s'han apropat aquest vespre a l'estadi Montilivi per ovacionar la plantilla del Girona, que va arribar al voltant de les 19.15 hores.



Un parell d'hores després de la sonada victòria al Santiago Bernabéu, els penyistes blanc-i-vermells van fer circular un missatge on es demanava la participació activa dels aficionats gironins per donar suport i un agraïment majúscul als homes d'Eusebio, que van correspondre el caliu amb alegria.









?? Arribar a #Montilivi i trobar aquesta rebuda no té preu. Afició, sou insuperables! ???? GRÀCIES! ?? pic.twitter.com/sjjn7Y9XlK — Girona FC (@GironaFC) 17 de febrero de 2019