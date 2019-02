Barça i Madrid compleixen els pronòstics i jugaran la final de Copa

No hi ha hagut sorpreses i Barça i Reial Madrid repetiran avui la lluita per la Copa, com ara fa un any. Tots dos equips van superar anit l'escull de les semifinals, deixant enrere l'Iberostar Tenerife i el Divina Seguros Joventut, respectivament. Els blaugranes jugaran la seva vuitena final dels últims onze anys, intentant revalidar el títol.

Als de Svetislav Pesic els va sobrar un quart, l'últim. Dominadors en els tres primers, amb rendes que van arribar a ser superiors als 20 punts, el relaxament dels darrers 10 minuts va desvirtuar la seva notable actuació coral. Parcial de 20-34, alguna decisió arbitral polèmica i Txus Vidorreta, entrenador del conjunt canari, que era expulsat pels àrbitres. Malgrat tot, el Barça va ser superior contra un rival que fa poques setmanes l'havia guanyat en partit de lliga. L'aportació de la banqueta, amb 54 punts, va ser clau. «Hem jugat pràcticament un partit molt complet, perfecte. No es pot fer millor. Han estat 35 minuts molt complets. Després hem perdut la concentració», valorava Pesic en roda de premsa.

A l'altra semifinal, el Reial Madrid va imposar el seu ritme i va dominar un Joventut que va trobar a faltar la inspiració de Laprovittola, exhaust després de l'exhibició del divendres. Els homes de Pablo Laso, millors en totes les facetes, van manar en el marcador en tot moment sense donar massa opció als badalonins.