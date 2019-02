El Bordils continua fort al Blanc-i-Verd amb una nova victòria molt lluïda

El Bordils va brindar ahir una altra victòria al pavelló Blanc-i-Verd davant la seva afició. Els de Sergi Catarain van superar amb nota el duel davant del Palma del Río (30-26), un rival directe de cara al final de la Lliga que ara tenen a només un punt.

El conjunt local va començar portant la iniciativa i, només amb la primera jugada, Sergi Mach ja va marcar la diferència aconseguint superar el porter rival. A partir d'aquí, els compassos van seguir favorables al Bordils, que no va abaixar el ritme en cap moment i arribava al descans amb un avantatge de 16-10, gràcies al treball defensiu. La segona part va seguir el mateix guió. Els de Catarain van mantenir la intensitat per desfer-se amb claredat del Palma del Río, que també va voler dir alguna cosa. Sobretot, al tram final, quan ja veia que se li esgotava el temps i va prémer l'accelerador aprofitant el contraatac. No van tenir res a fer els cordovesos, que van topar amb una defensa molt sòlida per anul·lar les seves opcions. La feina de desgast va servir per segellar la victòria.