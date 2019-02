La victòria d'ahir del Manchester City davant del Newport (1-4) li dona el bitllet per accedir als quarts de final de la FA Cup, la copa anglesa. Després d'arribar al descans amb el marcador a zero, els de Guardiola van haver d'esperar a la segona part per començar a fer mal al rival. Sané va obrir la llauna al minut 51 i Phil Foden i Riyad Mahrez van sentenciar amb més gols. El Newport va marcar al 88, però ja no tenia res a fer.