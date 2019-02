El Figueres visita el camp del Santboià per mirar de sortir de la mala ratxa

El Figueres visita aquest migdia el camp del Santboià per mirar de sortir de la mala dinàmica en què es troba l'equip després d'encadenar vuit partits sense conèixer la victòria. Uns resultats que han deixat el conjunt que dirigeix Joan Esteva a sis punts de la zona perillosa. Per això, els figuerencs tenen gairebé l'obligació de guanyar davant un rival que es troba en descens, amb només 15 punts i que tan sols ha sumat 4 dels últims 36 punts en joc. Per al partit d'avui, Esteva recupera dos titulars habituals, com són Albert Canal i Pere Espuña, sancionats en el partit passat, en què els figuerencs van caure a casa.