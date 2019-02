Fontajau vibra de valent amb la remuntada del Bàsquet Girona

Al més pur estil NBA, amb els crits de « defense!» la graderia de Fontajau va animar al seu equip per aconseguir una victòria que s'havia posat molt complicada en el tercer quart, quan el Bàsquet Girona perdia de 12 punts (38-50). Un triomf molt important que permetrà als de Quim Costa començar la fase d'ascens a LEB Or amb un balanç de 6 victòries i 4 derrotes davant un rival directe, el Múrcia, que se'ls hauria posat per davant en cas de guanyar al pavelló gironí.

Va ser un últim quart pel record, amb triples impressionants des de llarga distància com el que va aconseguir Xavi Costa sobre la botzina per empatar el partit a 65. Però sobretot, els locals van estar molt bé en defensa per aconseguir la victòria davant una afició que va rugir més que mai. Sergi Costa anotava el 70-67 a vuit segons pel final que encarrilava el triomf. I seguidament l'error en el segon tir lliure visitant de De Shawn i els posteriors quatre tirs lliures, amb falta antiesportiva inclosa, anotats per Sergi Costa feien que el triomf es quedés a casa (74-68).

Els gironins van començar el partit amb errades en el seu llançament tot i trobar tirs còmodes. Tot i així, la defensa també era bona i això va fer que el visitants no agafessin un ampli avantatge en el marcador (0-4). Malgrat això, els de Fontajau van estar espessos en atac en els primers 10 minuts i un triple de Mendiola sobre la botzina posava una màxima diferència de 5 punts pels murcians (10-15). Bolton va trencar un parcial de 0-8 pels visitants (12-18) als tres minuts de segon quart, però els locals no aconseguien retallar distàncies i passat l'equador del segon període el marcador era de 18-27. Una bona defensa i el major encert en atac feien que l'avantatge dels visitants no fos tan ampli en arribar al descans (31-35).

En l'equador del tercer quart els murcians agafaven una nova renda màxima de dotze punts (36-48) que posava molt coll amunt el partit pels de Quim Costa. Però els gironins no donarien el braç a tòrcer i aconseguirien retallar la diferència amb un parcial de 7-0 al final del període que deixava el partit obert pels últims 10 minuts (47-52).

Fontajau va convertir-se en un jugador més en l'últim quart i encoratjava als seus jugadors per aconseguir la remuntada. Xavi Costa posava els locals per davant després de molt temps (57-55) i, tot i el frec a frec final, els gironins aconseguirien un triomf molt important per aconseguir el triomf i començar amb molta moral la fase d'ascens a LEB Or el pròxim 27 de febrer.



Resultats de la jornada

A part del Girona-Múrcia ahir també es van jugar els següents partits: Alacant-Almansa (99-89); Morón-La Roda (65-60); L'Hospitalet-Azuqueca (80-59); Albacete-Villarrobledo (80-74); i Menorca-Vic (89-72).