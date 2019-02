El Llagostera topa amb el Sant Andreu, que el castiga en la segona part

La possibilitat real del Llagostera d'atrapar al líder haurà d'esperar. I és que la derrota d'ahir a última hora davant del Sant Andreu (1-2) li complica una mica les coses per desbancar l'Hospitalet i recuperar la primera posició a la classificació. O encara pitjor, perquè amb només un punt de coixí respecte al Prat, avui podria acabar tercer a la lliga depenent dels resultats dels partits del rivals. Els d'Oriol Alsina van tenir-ho bé per endur-se la victòria després d'avançar-se amb un gol de Moussa en la primera part i fer mèrits per ampliar l'avantatge, però tot se'n va anar en orris en la segona. El Sant Andreu va aconseguir igualar el marcador a partir d'una sortida de córner i ja en temps afegit va sentenciar amb la segona diana, que suposava un càstig excessiu per als locals.

Amb la intenció d'assolir el seu objectiu, el Llagostera va sortir a totes per adjudicar-se el domini del joc. Ben aviat, Moussa va tenir la primera ocasió enviant un xut escorat a la porteria de Segovia (min. 3). Davant d'un rival incòmode que aprofitava el contracop per arribar ràpidament a l'àrea local, va ser Mussa qui donava el premi al Llagostera amb un gol, després d'haver insistit prèviament. La sorpresa va arribar en la segona part. El Sant Andreu va poder trencar el plantejament dels d'Alsina i a poc a poc va anar trobant espais per posar l'empat. Marcos no va poder fer res per evitar una rematada de cap d'Óscar en una acció de sortida de córner. La igualtat al marcador no va afectar al Llagostera, que seguia fort per deixar els tres punts a casa, sense sort. Ja en l'afegit, el Sant Andreu assolia la remuntada amb un gol de Kuku, en una jugada plena de rebots.