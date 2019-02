La llei del mínim esforç

La versió més gris i alhora pràctica del Barça en va fer prou anit amb un penal transformat per Leo Messi al llindar del descans per derrotar el Valladolid i mantenir la seva distància al capdavant de la classificació. Just abans d'afrontar un difícil tram de calendari, en què tornarà a la Lliga de Campions i es jugarà l'accés a la final de Copa, l'equip de Valverde no va esvair els dubtes que fa unes setmanes que l'acompanyen.

Després de la curta victòria de l'Atlètic de Madrid a primera hora de la tarda a Vallecas (0-1), els blaugranes estaven obligats a guanyar si volien conservar el seu coixí com a líder i per avisar el Reial Madrid que, tot i el seu excel·lent moment de joc i resultats, no estan disposats a deixar-se remuntar. Valverde, que s'exposava davant el públic del Camp Nou per primer cop després d'anunciar-se la seva renovació fins a 2021, va disposar d'un onze titular sense el davanter uruguaià Luis Suárez ni el brasiler Philippe Coutinho, tot i que sí amb presència de l'argentí Leo Messi.

Aleñá, forjat al planter, havia de prendre les regnes al centre del camp del Barça, però ni amb l'ajuda del xilè Arturo Vidal ni del ghanès Kevin-Prince Boateng va poder lluir-se. Faltava espurna per tot arreu en el conjunt local, salvat pel poc que molestava un Valladolid més centrat en no encaixar que en oferir alguna cosa en tasques ofensives.

Malgrat aquesta estratègia, els culers van trobar a la vora del descans una escletxa en la defensa rival, a causa d'una cavalcada del central Gerard Piqué. Amb aspiracions de davanter, el 3 del Barça va rebre al cor de l'àrea una pilota franca per disparar quan va ser derrocat per Míchel Herrero, que el va agafar per la samarreta, encara que sense massa contundència però de manera suficient com per llançar-lo a terra. Tot i les protestes i l'aparició del VAR, no es va canviar la decisió de l'àrbitre i Messi va superar Masip des dels onze metres amb un xut sec i potent a tocar del pal esquerre. L'1-0 era l'única notícia positiva per a un Barça que estava lluny de la seva millor versió.



Sense sentenciar

La versió carrinclona del conjunt de Valverde al primer temps va seguir ben present al segon, encara que el mateix Messi va gaudir d'un parell d'ocasions ben bones per ampliar l'avantatge. Va respondre bé amb sengles parades Jordi Masip, exjugador del planter culer, i això mantenia amb ganes el Valladolid en el seu afany de puntuar en un camp difícil per tallar la seva mala dinàmica.

Corria el minut 75 quan Masip va desviar de nou una clara ocasió de perill a les botes de Luis Suárez, que havia entrat de refresc un quart d'hora abans per Boateng. No obstant això, la punteria local no estava afinada i el charrúa ho va evidenciar, igual que Sergi Roberto amb un xut llunyà en el minut 78, que no va trobar pals.

La sentència va poder arribar amb un altre penal a falta de cinc minuts per al 90, comès per Kiko Olivas en fer trontollar Coutinho després d'un parell de parets fetes per aquest amb Luis Suárez. No obstant això, l'omnipresent Masip va endevinar la direcció del tir de Messi i també va tallar la posterior rematada de l'argentí de cap al rebuig, mantenint l'1-0 i el suspens en els últims minuts.

El guió no va canviar i el Valladolid no es va espantar ni quan el matx s'acabava. Sí que va haver d'aparèixer de nou Masip, a xut ras de Luis Suárez després d'un contracop portat per Messi. Així es va tancar un gris partit que deixa el Barça amb 54 punts al capdamunt de la taula. Per contra, el conjunt val·lisoletà es va quedar amb 26 i molt poc marge respecte a la zona de descens.