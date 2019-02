El Lloret Vila Esportiva va empatar ahir davant l'Alcoi (2-2). Després de veure com el conjunt local s'avançava en la primera part amb un doblet de Cordeiro, els de la Selva van treballar per aconseguir l'empat en la segona. Joan Gelmà va posar el primer i al tram final Plaza marcava el segon per deixar el marcador igualat. El Lloret té 16 punts i continua en descens.