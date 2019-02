L'Olot espera debilitar el filial del Barça per mirar més amunt a la classificació

L'Olot torna a jugar aquest cap de setmana al Municipal, on se sent invencible des dels últims dos mesos. L'equip dirigit per Raúl Garrido encadena quatre victòries consecutives com a local i aquesta tarda té l'oportunitat de sumar la cinquena. «Hem trobat la línia a seguir a casa. No sempre comencem guanyant, però sempre sabem refer-nos. L'equip es troba molt còmode jugant aquí», valora el tècnic olotí. El rival dels de la Garrotxa serà el Barça B de Garcia Pimienta, que és sisè a la classificació amb 35 punts, dos per sobre dels olotins, que són setens. És a dir, si els culers s'emporten els tres punts, marcarien distàncies amb el seu principal perseguidor, mentre que si els garrotxins guanyen el partit, avançarien el filial culer a la classificació.

«No miro que són sisens i que els podem passar. Miro com juguen, com podem fer-los mal i com podem protegir-nos de les seves virtuts. Seria maco posar-nos en aquesta posició a la classifiació, però hem de fer moltes coses bé», valora Garrido, que també té clar que «cal estar molt concentrats, saber que patirem sense pilota i que hem d'estar concentrats els 90 minuts per no concedir el més mínim al rival». L'Olot és un dels equips de la categoria que aposten per tenir la pilota el màxim de temps possible i no li agrada regalar la possessió de l'esfèrica al rival. Davant tindran un Barça B amb la mateixa proposta i aquesta pot ser una de les claus del matx. «Tractarem de fer el nostre joc i mostrar la nostra identitat. No renunciarem al nostre estil. Això sí, sempre amb humilitat i respecte al rival. Ells ens intentaran treure la pilota, però nosaltres també la volem tenir», té clar Garrido. El tècnic olotí va insistir una vegada més a la prèvia que per molt que aconsegueixin guanyar el Barça B, s'ha de tocar de peus a terra amb les possibles aspiracions a jugar el play-off. «Els meus missatges sempre són d'ambició, però hem de tenir els peus a terra. La setmana passada vam jugar contra el València Mestalla, que en el mercat d'hivern ha signat 8 jugadors d'alt nivell. I diumenge rebem el Barça B, que té els millors jugadors joves del món».

Garrido assegura que Marc Cosme estarà a la banqueta com a recurs per si és necessari utilitzar-lo en els instants finals, però en principi no sortirà d'inici perquè encara no està 100% recuperat de la seva lesió. Al Barça B seran baixa Morey, Sarsanedas i el porter Carevic, lesionats; i Wagué i Collado, sancionats.