Un parèntesi ben exigent abans de centrar-se en la remuntada europea

Dimecres, a Szekszard, un parell de males decisions i l'encert d'Studer van condemnar l'Uni. Derrota per sis punts a l'Eurocup i l'obligació de remuntar set dies després. Al desgast físic se li ha de sumar l'aspecte mental; la plantilla no fa més que pensar en el matx de la setmana vinent. Bona senyal, però alhora perillosa. Perquè avui hi ha partit. Toca canviar de xip i centrar-se en la Lliga, allà on les d'Èric Surís no fan més que encadenar victòries fins a completar una volta perfecta. Per mantenir aquesta inèrcia i no badar, la consigna és clara: aparcar l'Eurocup, almenys per unes hores, i focalitzar tota l'atenció en l'Araski. El rival d'avui potser no té el mateix potencial que el Szekszard, però es prendrà el partit com si d'una eliminatòria continental es tractés. Les de Madelen Urieta es presentaran a la cita amb un extra de motivació. Perquè són les amfitriones de la Copa de la Reina, que es jugarà d'aquí a ben poques setmanes; i perquè una jornada enrere van apallissar el Gernika, tercer classificat, per un contundent 71-48. S'hi ha de sumar, a més, un altre factor. La presència d'Ariel Joy Edwards. Una jugadora interior que, entre d'altres virtuts, té l'honor de ser la màxima anotadora del campionat amb un promig de 17,3 punts per partit. Colhado i companyia hauran d'anar amb compte per intentar contrarestar el seu potencial a la pintura.

D'Edwards i la resta d'integrants del conjunt basc no se'n fia ni un pèl Rosó Buch. La base mataronina recorda que l'Araski ve de «guanyar i fer un molt bon partit» contra el Gernika i li suma el factor de la Copa. «Segur que estan molt endollades i motivades. Vindran aquí sense res a perdre, com fan la majoria d'equips que visiten Fontajau». Explica també que «el seu joc és molt agressiu» i que compta amb «jugadores amb molt de talent». Per això, la recepta és clara: «Hem de sortir al màxim, a fer el nostre millor joc».

A més, aparcar l'Eurocup i tot allò que l'envolta serà el millor que pot fer l'Uni si vol sumar una nova victòria que les mantingui al capdavant de la classificació. «Estem amb moltes ganes de jugar i estic convençuda que la nostra gent vindrà a animar-nos». Buch no creu que la derrota a Hongria acabi pesant. «Tenim la confiança intacta. L'únic que hem de fer és canviar el xip, jugar el nostre joc i agafar de nou sensacions per a la cita de dimecres».