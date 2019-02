El Peralada rep l'Ontinyent amb l'obligació d'allargar la bona ratxa a casa

La salvació del Peralada-Girona B torna a perillar. Marcant aquest objectiu amb només un punt de coixí respecte al play-out, els de Chicho tenen avui l'obligació d'allargar la bona ratxa al Municipal (12 h), on porten quatre jornades consecutives guanyant. Sumar els tres punts davant l'Ontinyent, un rival directe, és la condició sine qua non per seguir amb la missió de la permanència.

«Es tracta d'un partit molt important, ja que estem un sobre l'altre i tots dos lluitem pel mateix. A diferència de nosaltres, l'Ontinyent va guanyar l'últim partit davant del Sabadell però confiem en seguir amb la bona dinàmica a casa. Tenim la capacitat i la il·lusió de guanyar, hem treballat molt bé aquesta setmana», assegura el tècnic.

Amb una lesió lleu a l'espatlla, Giorgi s'afegeix a la llista de baixes, juntament amb Kevin Soni i Kilian. Encara que, davant la manca d'efectius a la plantilla, és molt probable que el migcampista sigui convocat. Àlex Pachón torna al filial, mentre que Valery, Paik i José Suárez han viatjat amb el Girona a Madrid.