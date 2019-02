El segon duel de l'any també cau a favor del CPA Girona

No fa ni un mes, Fontajau era testimoni del primer capítol d'un canvi de relleu que ha guanyat consistència amb el que va passar ahir a Reus. El CPA Girona s'imposava al provincial de grups de xou a finals de gener. El seu Bacterium sorprenia i alhora agradava. Tant, que feia enfilar les noies de Nuri Soler al capdamunt del podi. Just per darrere, el CPA Olot. L'habitual guanyador. S'havia acostumat a mirar-se els rivals des de dalt. Però aquell dia, el No em tallis les ales no va ser suficient. Tot i els canvis i matisos introduïts per Ricard Planiol en aquestes darreres setmanes, a Reus no es va poder capgirar la situació. A l'hora de la veritat es repetia la història. I ho feia en un escenari en què semblava que les olotines no tenien rival. Havien guanyat les setze últimes edicions del campionat de Catalunya. Fins que ahir, es van haver de conformar amb el segon lloc.

Sense cap 9 en unes puntuacions més baixes del que és habitual, el CPA Olot va ser víctima de la seva autoexigència. «Hi ha un gran component psicològic que ens està passant factura. El fet de veure que hi ha contrincants que estan a prop nostre ha fet que les noies no estiguin tan segures i tranquil·les. Sembla que encara no estem preparades i hem d'acceptar la derrota», valorava Planiol, director tècnic i artístic del CPA Olot un cop acabades totes les actuacions dels grups grans. El plat fort de la jornada d'ahir dels campionats, que deixen per avui els grups petits i júnior. Va haver d'esperar totes les actuacions el CPA Girona. Va ser l'últim equip en sortir de la pista i, tot i cometre alguna errada i no fer pas un número perfecte, els jutges van valorar-la amb més d'un 9, quelcom que ahir va ser del tot excepcional. «L'execució no està perfecta, però ja vam veure al provincial que estàvem fent bé la feina. Ara ens permetem estar un o dos dies als núvols, encara que tampoc tenim massa temps perquè l'estatal (el 9 de març a Guadalajara) és a tocar. Estem contentes, tot i que ara hem d'anar perfeccionant», deia Nuri Soler, directora tècnica i artística de les gironins. El Figueres CE va ser sisè i el GEiEG, setè.



Quartets

La jornada havia començat una estona abans, amb les actuacions dels quartets. Tres eren els representants gironins i cap d'ells va fer podi. El millor, el CP Bescanó, que va ser quart amb Ombra. Cinquè lloc per al Troba'm del CP Guixolenc, mentre que el CP Hostalric i el seu RollerVegas van aconseguir la vuitena posició. El guanyador va ser el Foment Cardoní per davant del Lliçà de Vall AP i el PA El Masnou.