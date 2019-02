El Barça es corona gràcies a una èpica remuntada i a un final ben surrealista

El Barcelona Lassa va revalidar el títol de campió de Copa davant el Reial Madrid, a la pròrroga i per 93-94, en un partit que va embogir a mesura que avançaven els minuts amb alternatives en el marcador. L'equip blaugrana, que va arribar a perdre per 17 punts, va reaccionar en un excel·lent darrer quart per acabar rubricant el triomf a la pròrroga en una última acció amb un tap de Randolph, que després de ser revisada pels àrbitres, va decantar la victòria per als d'Svetislav Pesic.

Amb més encert del que és habitual en una final van començar els dos equips, però més entonat va estar el Barça, que va posar-se amb un primer avantatge interessant gràcies a un parcial de 0-9 que col·locava el 7-14 al marcador. Va ser la primera crisi que va haver de superar el Reial Madrid, que va començar a tenir problemes en l'anotació, perquè només Campazzo al principi i Randolph al final van estar encertats. La defensa de Tomic i l'efectivitat de Claver van ser clau: 16-20 al final del primer quart. Llull va aparèixer per eixugar la diferència. Dos triples seus i el ritme que va imprimir al joc van ser fonamentals per al Reial Madrid, que va recuperar el comandament. Lluita oberta, alternatives, presència sota l'anella i el matx que se n'anava al descans amb igualtat màxima: 35-35.

Randolph va obrir les hostilitats amb un triple alliberat des de la cantonada en l'inici del tercer acte, en el qual va seguir el joc dens, els pocs espais i la igualtat. Uns bons moments de Fabien Causeur van donar al conjunt blanc el seu millor avantatge fins al moment, amb el 45-39 (m.23). Això no va acabar aquí. Desconnectat, el Barça va veure com el seu rival s'escapava a còpia de triples i amb Gustavo Ayón dominant el rebot i el joc ofensiu i defensiu del seu equip. 60-46 a la conclusió del tercer acte i la final que semblava decidida.

Remuntada i pròrroga

Però l'orgull i l'encert des de la distància van donar una vida extra al conjunt blaugrana. Triples de Claver, Oriola i Heurtel per retallar la diferència i col·locar un esperançador 61-55 quan encara quedaven 8 minuts. Kuric es va sumar a la festa amb un nou triple i el Reial Madrid li veia les orelles al llop. Tant va ser així, que el Barça s'acabaria posant per davant amb un parcial de 3-22. Tot estava obert i els de Pesic ho tenien guanyat a falta de 4 segons, però llavors va aparèixer Llull per forçar la pròrroga.

Incertesa i alternatives fins que el Barça també dominava el temps extra: 87-92 a manca de 21.3 segons. Va reaccionar el Madrid amb un triple de Randolph i, en l'acció següent, ell mateix feia una falta claríssima sobre Singleton que els àrbitres no van passar per alt. A l'altra cantó de la pista, 2+1 de Jaycee Carroll i els blancs es veien molt a prop del títol. Quedaven 4.3 segons. La polèmica estava servida, però el plat fort encara havia d'arribar. En l'última jugada del Barça, Randolph va taponar el llançament de Tomic. Semblava tot dat i beneït, però llavors els àrbitres van revisar l'acció per acabar determinant la il·legalitat i la validesa de la cistella: 93-94.

Llull ho va intentar des de sota del seu cèrcol, però el seu llançament no va poder ser vencedor en aquesta ocasió. La maledicció de l'organitzador continua, mentre que l'efecte Pesic es manté intacte. Dos anys, dues Copes.