Bon assaig de remuntada a Fontajau

L'Spar Citylift Girona va complir amb l'obligació de vèncer l'Araski abans del partit de tornada de l'Eurocup on l'equip d'Èric Surís ha d'aixecar 6 punts en contra davant l'Szekszard hongarès per classificar-se per als quarts de final. Les gironines van haver de capgirar un partit que se'ls havia posat coll amunt en l'equador del segon quart, quan perdien d'onze punts de diferència, però amb una bona defensa, l'equip local va aconseguir capgirar el marcador en l'últim període amb un parcial inicial de 16-0 per deixar a les basques tocades i sense temps per reaccionar. Un assaig de remuntada que s'haurà de confirmar dimecres a Fontajau si les gironines volen estar entre els vuit millors equips de l'Eurocup.

Les gironines van sortir al partit poc fines en atac, sense acabar les jugades en llançament, i no massa contundents en defensa, on les visitants van capturar sis rebots en atac en el primer parcial. Això va fer que les vitorianes dominessin en els primers compassos de partit, tenint un avantatge màxim de 7 punts (5-12) passats cinc minuts i mig del primer període. Va ser llavors quan Surís va demanar un temps mort per mirar de capgirar la situació del seu equip. Però just després del temps mort les visitants es posaven 10 per sobre amb un triple de Drammeh (5-15) que va respondre Hampton (8-15). Va ser una reacció tímida de les locals, que van veure com al final del quart tornaven a tenir un desavantatge de 10 punts (16-26), tot i que s'havien arribat a posar a tres (16-19).

En el segon quart les visitants seguien trobant tirs molt còmodes en atac i les de Fontajau, encoratjades pel seu públic, només tenien tímides reaccions, però insuficients per poder capgirar el marcador que després d'un altre temps mort demanat pel tècnic gironí a l'equador del segon període era de 23-34. Un temps mort que va fer reaccionar les gironines amb un parcial de 9-0 per apropar-se a dos punts (32-34) quan faltava un minut per al descans. Però quan semblava que les de Surís podrien donar la volta al marcador abans d'anar als vestidors, un arbitratge que no agradava gens al públic de Fontajau va indicar tècnica al preparador gironí. Edwards no fallava tirs lliure per la tècnica i Garcia tampoc errava els dos per la falta, i feia que al descans el resultat fos de (32-37).

Si la remuntada no va arribar al final del segon quart, sí que ho fa fer al principi del tercer. Un parcial de 6-0 amb dues cistelles de Murphy i una altra de Colhado posaven a les locals per davant del marcador després de molts minuts (38-37). L'alegria va durar poc a Fontajau, ja que ràpidament les visitants es van tornar a posar set punts per sobre (40-47) amb un parcial de 0-8.

L'Uni havia de remar de valent en l'últim període si volia capgirar la situació, ja que al final del tercer quart tenia un desavantatge de vuit punts (42-50). I ho va fer amb un parcial de 8-0 en els primers tres minuts per empatar el partit a 50. Llavors, Reisingerova i Laia feien més ampli el parcial i les gironines es posaven quatre per davant (54-50). El parcial es va enfilar fins al 16-0 (58-50). Les visitants encara no havien anotat en aquest últim quart, però ho tornarien a fer per fer un parcial de 2-7 (60-57) que deixava el partit obert en els últims dos minuts. Però en els dos minuts finals les visitants només van ser capaces d'anotar un tir lliure, i la victòria es quedava a casa (67-58).

El quinzè triomf consecutiu en la competició domèstica permet a l'Uni continuar al capdavant de la Lliga Dia i afrontar amb més moral l'important partit de tornada dels vuitens de final de l'Eurocup dimecres a Fontajau, el partit del pròxim cap de setmana a la pista de l'Ensino Lugo i la Copa de la Reina a Vitòria.