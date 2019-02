Derrota per confirmar el mal moment

El Figueres no ha començat l'any amb bon peu. Els de Joan Esteva, que encara no coneixen la victòria aquest 2019, van sumar ahir la tercera derrota consecutiva davant del Santboià (1-0). Fa jornades que no se'n surten i perdre contra el penúltim confirma el mal moment de l'equip.

El possible penal de Canal que l'àrbitre no va xiular va distreure els figuerencs que van veure's sotmesos per la pressió del Santboià. La primera ocasió no va arribar fins al minut 21, quan Ritxi enviava un cacau des de la frontal que sortia llepant el travesser. Poc després, però, veien com se'ls complicaven les coses amb l'expulsió de Xavi Ferrón. El rival va aprofitar-ho per generar perill a la porteria d'Aroca. A la segona part, van partir sent un home menys. El Santboià va aconseguir segellar els tres punts amb un gol al minut 61. Els alt-empordanesos van insistir per trobar l'empat però l'encert no va estar de la seva banda.