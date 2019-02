L'Espanyol sobreviu a Mestalla i suma un punt d'or en la seva lluita per salvar-se

L'Espanyol va resistir a Mestalla i va sumar un treballat punt contra el València, en un partit en què els de Rubi es van saber defensar davant un rival que va sumar el seu catorzè empat a la Lliga; una llosa que impedeix als de Marcelino acostar-se a la zona europea. Va ser superior el conjunt de casa, amb bones fases de joc, però la manca d'encert als metres finals el va acabar penalitzant.

La primera part va ser del València, que va dominar el seu rival. Tot i tenir la pilota, va inquietar ben poc a Diego López.La millor ocasió va arribar en una ràpida transició en què Ferran va assistir per Gameiro. El francès rematava de primeres al pal. Just s'arribava a la mitja hora.

L'empat inicial es va poder trencar just després del descans. Garay va connectar amb el cap un servei des de la cantonada però la pilota acabaria fregant la fusta. Va posar-hi una marxa més el València, que va seguir a la seva, tot buscant un gol que no arribava. Wass, al 60, va centrar al cor de l'àrea per a l'arribada de Parejo, però, tot i estar sol, va xutar al mig i Diego López va poder refusar el perill. Amb Guedes al camp, l'equip de Marcelino anava a totes. Gameiro ho va provar amb una rematada acrobàtica però no se'n va sortir. L'Espanyol va aguantar l'aiguat i, en una de les seves escasses aproximacions a l'àrea, va posar a prova Neto amb un xut des de mitja distància. Al final, ni un ni l'altre se'n van sortir i el marcador no es va moure.