La salvació torna a perillar

Trencar la bona ratxa al Municipal fa molt més mal d'aquesta manera. El Peralada-Girona B va conèixer ahir la primera derrota de l'any 2019 a casa contra l'Ontinyent (0-1), un rival directe a la classificació que l'envia directament a les posicions de descens. L'equip de Chicho, que arrossega un munt de jornades patint baixes importants, no va tenir el seu millor dia i va acabar pagant un preu molt car. Després de no aconseguir connectar-se al partit fins gairebé a la segona part, quan els xampanyers van fer mèrits suficients per veure porteria davant d'un Craviotto imbatible, va caure'ls la gerra d'aigua freda al tram final amb un gol de Julen, provinent d'una jugada de córner.

El Peralada s'hi jugava molt. El resultat d'aquell partit determinaria si la salvació es posava en perill o, al contrari, podien seguir respirant amb tranquil·litat. Potser van ser els nervis i la pressió de ser pocs efectius, qui sap, però els nois de Chicho no van sortir gens còmodes al terreny de joc. No es reconeixien. I era ben difícil trobar-se davant d'un Ontinyent que anava a mossegar. Als cinc minuts, els rivals ja van donar el primer ensurt amb un gol de Torres que va ser anul·lat per fora de joc. Àlex Pachón, que tornava a l'Alt Empordà després de passar-se quatre jornades convocat amb el Girona, va reaccionar tímidament a la contra amb un xut que se n'anava desviat. Va tenir una altra oportunitat Pau Miguélez, que desaprofitava una falta a la frontal topant amb un jugador. Si de veritat havia de sortir alguna cosa d'aquella primera part, caldria aprofitar les accions a pilota aturada. Èric Montes va engaltar des de la frontal una pilota de córner, que sortia llepant el segon pal de Craviotto.

Aprofitant el desencís dels xampanyers, Fran Machado aprofitava per desfer-se de la defensa local i enviar un cacau per damunt del travesser. Miguélez va respondre amb l'acció més clara fins al moment. El davanter va rebre una bona assistència d'Andzouana i va enfrontar-se sol al porter, que inspirat va aturar l'esfèrica amb el cos. Se'ls feia un món, però a poc a poc, anaven traient l'aigua clara a la situació. Després d'una primera part per oblidar amb dificultats per generar ocasions de gol per fi arribava el descans.

Els vestidors van anar bé per fer un canvi de xip. El Peralada per fi es reconeixia i, encara que l'Ontinyent li complicava veritablement el joc ofensiu, la seva posada en escena era una altra. De seguida, Craviotto intervenia per escapçar un xut a Pachón que ja veia l'esfèrica amb bona intenció. Miguélez en va tenir una altra, topant com sempre amb el porter rival. I és que Craviotto va treure una gran mà per desfer un cacau de Miguélez, enviant-lo a córner. Maxi Villa també va voler desafiar-lo amb un xut que atrapava sense problemes el de l'Ontinyent.

Davant la pressió dels de Chicho, els valencians van respondre amb un xut potent de Zarxo des de la frontal, que topava amb Marc Vito desviant la pilota a córner. Agafant el relleu de Miguélez, Mario va inventar-se una jugada per plantar-se sol davant Craviotto, que tornava a impedir el gol local. Per més que ho intentaven sempre apareixia el porter. Ja al tram final, l'Ontinyent va aprofitar la sortida d'un córner per enviar una rematada de cap al fons de la porteria de Vito. No hi havia res a fer. La ratxa al Municipal es trencava i queien al play-out.