Shay Murphy deixarà l´Uni després de la Copa

Cop dur per a l'Spar Citylift Girona. La seva màxima anotadora, la veterana tiradora Shay Murphy se'n torna als Estats Units per "problemes familiars" i deixarà l'equip just després de la Copa que es disputa d'aquí a dues setmanes a Vitòria. El partit de dimecres contra el Szekszard hongarès serà el darrer a Fontajau de Murphy que demà al migdia farà una roda de premsa per explicar la seva decisió.

La marxa de Murphy obligarà la direcció esportiva de l'Uni a tornar a anar al mercat, no serà fàcil perquè la veterana tiradora no ocupa plaça d'extracomunitària en tenir passaport montenegrí, però ja hi ha alguna opció en marxa per evitar que, després de la Copa, l'equip quedi coix davant cites importants com la visita a l'Avenida en lliga o els quarts de final de l'Eurocup (si les gironines eliminen dimecres el Szekszard).

Amb 16 punts per partit a Lliga Femenina i 14 en Eurocup, Murphy estava molt còmode jugant a l'Spar Citylift Girona i també a la ciutat. "Quan venia a jugar aquí amb Salamanca o altres equips només vèiem el pavelló i l'hotel Ibis d'aquí al costat. No havia vist res de la ciutat i al setembre em vaig trobar per sorpresa que és preciosa, amb el riu, les places... I que també hi ha molt per descobrir com restaurants, cinemes o llocs per sortir a prendre alguna cosa. M'encanten els restaurants de Girona i ja en tinc uns quants de preferits com el 8 de 7, els de la plaça Independència, la Tagliatella, un mexicà del centre... Estic molt feliç a Girona", explicava Murphy a principi de desembre en una llarga entrevista amb Diari de Girona.