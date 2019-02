Umtiti rep l´alta mèdica i és la gran novetat en la llista del Barça per viatjar a Lió

El defensa del Barça Samuel Umtiti va rebre ahir l'alta mèdica de la seva lesió en el cartílag del genoll esquerre i va entrar en la convocatòria per disputar l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lió de demà a la nit (21 hores), un partit que el belga Thomas Vermaelen es perdrà a causa d'una sobrecàrrega muscular. Després de la victòria de dissabte davant el Valladolid (1-0 gràcies a un gol de Leo Messi des del punt de penal), el primer equip blaugrana va realitzar una sessió de recuperació en la qual Vermaelen, titular en l'última jornada de Lliga, no va prendre part afectat d'una sobrecàrrega en el bessó de la cuixa dreta. Sí que va participar a la sessió Umtiti, que en els últims entrenaments s'havia exercitat al mateix ritme que els seus companys.

L'última aparició del central en partit oficial es remunta al 24 de novembre davant l'Atlètic al Wanda. Aquell dia, el futbolista va recaure d'una lesió en el cartílag del genoll esquerre. Després de decidir no ser intervingut, com se li havia recomanat, va dur a terme un procés de recuperació en què fins i tot va viatjar a Doha, on va seguir un tractament. Valverde va donar a conèixer ahir una llista de 21 convocats amb la presència dels ­jugadors del filial Wague, Iñaki Peña i Jokin Ezkieta. A les 7 de la tarda, l'equip s'exercitarà a l'OL ­Stadium.