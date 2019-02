L'atreviment dels joves de Lió posarà a prova la solidesa europea del Barça

En el primer partit determinant del curs europeu, el Barça precisa reivindicar-se avui a Lió contra l'Olympique, on necessita consolidar les seves opcions en la Lliga de Campions, la seva gran aposta d'aquesta temporada. Avui també es juga el Liverpool-Bayern (21.00), de l'anada de vuitens.

Malgrat la inclusió en la convocatòria de Samuel Umtiti, no s'espera que el francès, i ex-Lió, jugui. Tres són els dubtes d'Ernesto Valverde, un en cada línia. En defensa, tot apunta que Nelson Semedo serà el lateral destre en lloc de Sergi Roberto; en el mig del camp, Arturo Vidal serà el substitut del lesionat Arthur Melo i, davant, segurament Ousmane Dembélé serà qui comenci de titular en la posició que ocupa en els últims partits Coutinho. Que la Lliga de Campions és una prioritat per al Barça aquest any va quedar demostrat des del dia de la presentació de l'equip. Llavors Leo Messi va recordar que la Champions és «aquella copa tan bonica i desitjada per tots» i, a partir d'aquell moment, tots els blaugranes van tenir-ho clar.

El Lió afronta el duel contra el Barcelona amb la il·lusió que s'ha guanyat una reputació de «matagegants», però amb el dubte que genera no poder comptar amb la seva estrella, l'atacant Nabil Fekir, sancionat. Els de Bruno Genesio varen aconseguir aquesta temporada elevar el seu nivell cada vegada que al davant tenien un rival de talla, ja fos l'Olympique de Marsella, el Manchester City de Pep Guardiola o fins i tot el totpoderós París Saint-Germain, que al seu estadi va patir la primera derrota lliguera del curs. El referent a la capital del Roine és el doble duel contra el City, que es va saldar amb un triomf a Manchester i un empat al seu estadi, fet que el va classificar per als vuitens. El tècnic pot optar per a això per un sistema 4-2-3-1.