El Reial Madrid amenaça de deixar l'ACB per la polèmica arbitral en la final de la Copa

L'amenaça del Reial Madrid d'abandonar l'ACB, i deixar de competir a la lliga espanyola per centrar-se només en l'Eurolliga, després de la polèmica final de la Copa, és una «amenaça real», assegurava ahir una informació del del diari madrileny El Mundo. En la notícia s'arribava a dir que el club blanc marxarà de la competició si la mateixa ACB no expulsa els tres àrbitres de la final: Juan Carlos García González, Miguel Ángel Pérez Pérez i Benjamí Jiménez. Just després del partit, el màxim responsable de la secció de bàsquet blanca, Juan Carlos Sánchez, va exigir a l'ACB una nota oficial de disculpa on es reconegués que els àrbitres s'havien equivocat donant per bo el bàsquet de Tomic perquè Randolph havia tocat el tauler.

La polèmica arbitral va enterbolir a última hora la que fins aleshores havia estat una Copa del Rei memorable, que es va emportar el Barça contra el Reial Madrid en una final d'alt voltatge a la qual van sobrar els últims onze segons. Dues jugades van ser el centre del conflicte. A onze segons de la conclusió, no es va xiular una clamorosa falta d'Anthony Randolph sobre Chris Singleton que molts veuen com a intencionada i que hauria certificat el triomf blaugrana. I gairebé sobre la botzina es va donar per vàlida una cistella decisiva d'Ante Tomic en considerar que havia rebut un tap il·legal quan la pilota va tocar cércol prèviament. A partir d'aquí, el Reial Madrid va explotar i va exigir per boca del seu director de la secció, José Ángel Sánchez, explicacions a l'ACB, recordant que és la segona final consecutiva en la qual se senten greument perjudicats ja que el 2018 una clara falta no xiulada sobre Jeffery Taylor en l'última jugada també els va privar del triomf.

Pablo Laso, enfonsat, amb prou feines va parlar a la sala de premsa «no és tap, és rebot», es va limitar a dir, i els seus jugadors van entrar al vestidor cridant expressions com «és un robatori» o «quina vergonya». Polèmiques a part, la Copa de Madrid es recordarà pel bon nivell de joc vist en el WiZink Center, que va tenir la seva màxima expressió en l'exhibició de l'argentí del Joventut Nico Laprovittola a quarts de final.