Shay Murphy deixarà l'Spar Citylift Girona després de la Copa

Cop dur per a l'Spar Citylift Girona. La seva màxima anotadora, la veterana tiradora Shay Murphy, se'n torna als Estats Units per «problemes familiars» i deixarà l'equip gironí just després de la Copa que es disputa d'aquí a menys de dues setmanes a Vitòria. El partit de demà contra l'Szekszard hongarès serà el darrer a Fontajau de Murphy, que avui al migdia farà una roda de premsa per explicar els motius de la seva decisió al costat del president del club, Cayetano Pérez.

La marxa de Murphy obligarà la direcció esportiva de l'Uni a tornar a anar al mercat -no serà fàcil perquè la veterana tiradora no ocupa plaça d'extracomunitària en tenir passaport montenegrí- per evitar que després de la Copa l'equip quedi coix davant cites importants com la visita a l'Avenida en lliga o els quarts de final de l'Eurocup (si les gironines eliminen demà l'Szekszard guanyant per més dels sis punts que va perdre a Hongria). Shay Murphy s'acomiadarà demà de Fontajau en un partit clau per a l'Uni, jugarà dissabte a la pista de l'Ensino Lugo i serà la setmana vinent a Vitòria per viure una Copa que li fa especial il·lusió. Després, la veterana jugadora de Califòrnia marxarà per estar al costat de la seva família i l'Uni no podrà comptar amb ella per jugar aquestes noves possibles eliminatòries d'Eurocup (els quarts de final són el 7 i el 14 de març i, anant més enllà, les semifinals el 21 i 28 de març) o la visita a la pista del Perfumerías Avenida en lliga (16 de març). Cobrir el forat deixat per la marxa de Murphy no serà gens fàcil. Una anotadora europea del seu nivell és gairebé impossible de trobar a mitja temporada i fitxar una nord-americana deixaria l'equip massa curt a l'Eurocup, on, també per motius de passaport, ja no pot comptar amb Leia Dongue. El club treballa per buscar una solució que exigirà trobar «la millor jugadora possible» encara que tingui un perfil diferent de Shay Murphy i no exactament una escorta anotadora. La solució, després de la Copa.

Amb 16 punts per partit en Lliga Femenina i 14 en Eurocup, Murphy estava molt còmoda jugant a l'Spar Citylift Girona i també vivint a la ciutat. «Quan venia a jugar aquí amb el Salamanca o altres equips només vèiem el pavelló i l'hotel Ibis d'aquí al costat. No havia vist res de la ciutat i al setembre em vaig trobar per sorpresa que és preciosa, amb el riu, les places... I que també hi ha molt per descobrir com restaurants, cinemes o llocs per sortir a prendre alguna cosa. M'encanten els restaurants de Girona i ja en tinc uns quants de preferits com el 8 de 7, els de la plaça Independència, la Tagliatella, un mexicà del centre... Estic molt feliç a Girona», explicava Murphy a principi de desembre en una llarga entrevista amb Diari de Girona.