Tres medalles per al Securitas a Barcelona

el trofeu internacional de barcelona va acabar amb tres medalles per als representants del Girona-Judo. Dos d'ells, Sergi Salas i Temo Khachidze, van jugar-se el títol de la categoria de menys de 90 quilos amb or per a Salas i plata per a Kachidze, que es va haver de retirar per lesió (els dos ja estan classificats per al Campionat d'Espanya). En menys de 60 quilos, Miguel Doncila va guanyar la medalla de bronze superant el basc Javier Lassa en l'enfrontament decisiu mentre que Àlex Salas va ser setè en menys de 81 kg.