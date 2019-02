Shay Murphy: «Estic trista perquè no volia marxar, però ara la meva família em necessita»

Amb llàgrimes als ulls, en una roda de premsa acompanyada de totes les seves companyes d'equip, Shay Murphy ha confirmat que deixarà l'Spar Citylift Girona després de la Copa que jugarà amb «molta il·lusió per guanyar-la perquè no sé quan tornaré a jugar». La Copa es jugarà a Vitòria el pirmer cap de setmana de març.

«És una decisió molt difícil per mi, estic molt trista, però a vegades hi ha coses a la vida més importants que el bàsquet i ara necessito tornar als Estats Units per estar al costat de la meva família», ha dit Murphy que demà jugarà el seu darrer partit a Fontajau contra el Szekszard hongarès en la tornada dels vuitens de final de l'Eurocup: «No volia marxar, estava molt bé aquí a Girona, al club, a la ciutat... Ahir vaig anar a fer un petó al Cul de la Lleona perquè així segur que tornaré». Murphy ha agraït el suport de la gent de club destacant que «jo els hi vaig donar males notícies i ells m'han respost amb una abraçada».

Al seu costat el president del club, Cayetano Pérez, ha explicat que «la Shay ens va explicar la situció, ella estava angoixada perquè no arribés un moment que hagués de marxar corrent deixant l'equip en una situació compromesa, però nosaltres tenim clar que hi ha coses més importants que guanyar títols».

Ara, els responsables de l'Spar Citylift Girona hauran de moure's ràpid al mercat per fitxar atès que el mercat es tanca el 28 de febrer i trobar una substituta del mateix nivell de Murphy i que a sobre, igual que ella (de Montenegro), tingui passaport comunitari.