Els extremenys han acomiadat el seu fins ara entrenador, l'exolotí Rodri, i ara pensa en l'actual seleccionador català, Gerard López, com a revulsiu per intentar mantenir-se a Segona Divisió. De moment, però, el que era l'ajudant de Rodri, un altre vell conegut del futbol gironí com Edu Vílchez, és l'encarregat de fer-se càrrec de l'equip de manera provisional.