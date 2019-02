Abonat als gols «in extremis»

L'esperit de lluita, de creure fins al final i de no donar res per perdut sempre han estat els trets d'identitat de la Unió Esportiva Olot. Són característiques que es troben a la mateixa idiosincràsia del club. Tot i això, des que Raúl Garrido va posar-se al capdavant de l'equip els garrotxins han accentuat aquest esperit.

En el tram final de la temporada passada ja vam poder veure un Olot molt combatiu, que sumava punts en escenaris difícils com el Municipal de Cornellà o l'Antonio Puchades, camp on disputen els seus partits com a local el filial del València. També vam veure l'equip sumar un punt a casa als últims minuts davant un gegant com és l'Hèrcules gràcies a un gol de Toril al 89 o com Hèctor va rescatar un altre empat davant l'Alcoià amb un gol al 87. De fet, la salvació va arribar en l'últim partit del curs amb un gol de Barnils al temps afegit davant l'Elx.

Aquesta temporada les victòries in extremis i patides han anat en augment. Aquest esperit de lluita i creure fins a l'últim sospir cada vegada està més arrelat dins el club i sobretot dins la plantilla actual, que en aquest curs ha aconseguit sumar punts en els darrers instants de partit en cinc enfrontaments. A la jornada 4, els de Garrido van sumar la primera victòria a l'èpica de la temporada a Conca, on Nierga va fer el 0 a 1 al minut 89.

A partir de la quinzena jornada, els olotins van començar a encadenar victòries i empats amb gols en els instants finals a casa. En una d'aquestes, l'Alcoià es va avançar en el marcador al Municipal a la primera meitat, però després d'intentar-ho de totes les maneres, va ser Hèctor qui va posar l'empat final en el marcador amb un gol de penal al 90. La següent jornada a casa va ser l'Ejea qui va posar les coses difícils. Els aragonesos van resistir les envestides de l'Olot durant pràcticament tot el matx, però al minut 86 va aparèixer Barnils per fer l'1 a 0.

A la jornada 21 va ser el Peralada la víctima. Els de Chicho es van avançar al 13 i van ser dominadors dels primers 45 minuts. Tot i això, a la segona part l'Olot va capgirar el guió. Cosme va empatar al minut 65, mentre que al 89 Hèctor va fer el 2-1. Per últim, la darrera gesta l'hem vist aquest passat diumenge davant el Barça B. El filial culer va fer el 0 a 1, obra de Ndockyt, a l'inici del segon temps. Pocs minuts després, l'Olot es va veure amb 10 jugadors per l'expulsió de Guzmán. Tot estava en contra. Tot i això, amb un jugador menys, els garrotxins van tenir el domini de la pilota i, de tant insistir, al minut 91 va arribar el gol de Carles Mas per fer l'empat definitiu. I això que al 93 Marc Cosme va tenir una altra oportunitat per culminar la remuntada.

Tenint en compte que l'Olot ha aconseguit 3 victòries i 2 empats amb gols als últims instants de partit aquesta temporada, podem calcular que els garrotxins han sumat 8 punts gràcies a aquestes dianes in extremis. I 8 punts són, precisament, els que separen els olotins de la zona de descens.