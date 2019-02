Agònica remuntada de l´Spar Citylift Girona a l´Eurocup

L'Uni havia de guanyar el Szekszard hongarès per més dels punts dels que havia perdut en el partit d'anada. I ho ha fet de la manera més emocionant possible superant el seu rival per 7 punts (80-73) a la pròrroga després que els 40 minuts hagin acabat amb una diferència de 6 punts (73-67). En el dia del comiat de Shay Murphy a Fontajau, l'Uni ha regalat als tres milers d'espectadors que han anat a Fontajau una nit europea per al record en que l'equip d'Eric Surís ha acabat guanyant-se un lloc en el sorteig de divendres a Munic dels quarts de final de l'Eurocup.

Capgirar l'eliminatòria remuntant sis punts contra el Szekszard ja era una missió complicada, però el primer quart del partit d'aquest vespre l'ha acabat convertit en una petita heroïcitat. Les hongareses han sortit molt intenses, realment agressives i contundents en la lluita pel rebot, i liderades per un autèntic portent físic com la nord-americana Erica McCall (12 punts i 5 rebots en els primers 10 minuts), les hongareses s'han posat 11 punts a sobre en el marcador (12-23). Al final del primer quart, l'Spar Citylift GIrona tenia per davant 30 minuts per remuntar un desavantatge de 17 punts en l'eliminatòria. Impossible? No. I menys per a un equip que té jugadores amb el cor de Bea Sánchez, Rosó Buch i, sobretot, per a Helena Oma. La grapa d'Oma ha marcat el camí de l'Uni. Si el Szekszard defensava fort, les gironines més. Pilotes recuperades, moltes ajudes per tancar McCall i amb l'ajuda d'un Fontajau impressionant, prop de 3.000 persones implicades en un projecte de bàsquet femení com es veu en pocs llocs més en tot Europa, l'Spar Citylift Girona ha aconseguit capgirar el partit abans del descans. Una pilota recuperada, una més, per Helena Oma ha acabat amb una assistència de pista a pista de Laia Palau perquè Julia Reisingerova posés les gironines per davant en el marcador per primer cop en molts minuts (30-29). Amb els àrbitres cada cop més pressionats per l'ambient de Fontajau, les jugadores de l'Uni han marxat a l'Uni guanyant de dos punts (33-31) tot i un parell de tirs lliures fallats per Colhado amb el temps esgotat.

Després del descans, l'Uni ha provat de prémer una mica més l'accelerador. Un parell de triples de Keisha Hampton han estat el preludi d'un bàsquet al contracop, un altre cop després de pilota de recuperada, amb que Laia Palau ha posat les locals per davant en el còmput global de l'eliminatòria (43-36, a 6:18 per al final del tercer quart). La quarta falta personal de McCall semblava que acabava de posar més costa avall el partit per a l'Uni. Però, realament, el Szekszard és un rival dur de rossegar. Eldebrink, Studer, Bishop... Sense McCal, les hongareses han trobat arguments per aferrar-se al partit davant un Uni que ha trobat a faltar els punts de Murphy. Un triple de l'australiana Bishop ha glaçat Fontajau (48-50). Un altre triple, però, en aquest cas de Rosó Buch, ha servit per descongelar el pavelló gironí i arribar al final del tercer quart amb el partit i l'eliminatòria obertes (53-50). Els darrers 10 minuts han estat tensos. Molt tensos. Els dos equips molt pendents de no cometre errades importants i amb els àrbitres cada cop més pressionats, el partit i l'eliminatòria s'han encaminat a una final a cara o creu després que, primer, el talent de Rosó Buch hagi semblat disparar l'Uni i, després, l'experiència d'Eldebrink hagi tornat a equilibrar el partit. A dos minuts del final, Laia Palau ha posat l'Uni cinc punt per davant (67-62), però McCall ha respost amb un 2-+1 de pur físic. La veterana Palau ha tornat agafar la responsabilitat i, en el segúent atac, ha anotat un triple per obrir el camí cap als quarts de final (70-65). Quedava encara no un minut i, en el segUent atac, del Szekszard l'Uni ha aconseguit recuperar la pilota. Les gironines, però, no han aconseguit anotar en els dos següents atac i, en canvi, les hongareses han anotar un tir lliure cada cop (Eldebrink i Gereben). Amb 70-67 i mig minut per jugar, l'Uni estava contra les cordes. Un triple enviava el partit a la pròrroga. I Hampton l''ha clavat a setze segons del final. McCall no ha pogut anotar en el darrer atac visitant i el partit ha acabat en cinc minuts més d'afegit que els 3.000 espectadors de Fontajau s'han agafat com un autèntic regal.

Cinc minuts de pur bàsquet. Amb els dos equips marcant la línia de sis punts de marge a favor de l'Uni com la vora d'un precipici al que cap dels volia acaba de caure. La pressió ha obert la porta a les errades i així, a poc més d'un minut per acabar, tot estava per decidir (79-73). En el darrer minut, Nadia Colhado ha estat l'única jugadora capaç dels dos equips capaç d'anotar: un tir lliure per posar els set desitjats punts de marge que ja no s'han tornat a moure més (80-73). Del tir lliure de Colhado fins al final hi hagut un triple d'Helena Oma que el cèrcol ha escopit i un tir d'Agnes Studer que, a quatre segons del final, podria haver deixat l'Uni fora d'Europa. Però, aquest cop no ha entrat.