Doble cita: remuntada i comiat

Els sis punts de marge que va aconseguir el Szekszard la setmana passada a Hongria (79-73) i l'objectiu de remuntar per arribar als quarts de final de l'Eurocup apel·lant, un dia més, a la fiabilitat de l'Spar Citylift Girona a Fontajau ja eren, per si sols, un bon motiu perquè el pavelló gironí presentés aquest vespre (20.15) la seva millora cara. Un partit dels que marcaran la temporada de l'Uni i que ara, a sobre, agafa un component emotiu perquè serà el darrer de Shay Murphy al pavelló gironí. La veterana jugadora nord-americana, màxima anotadora de l'equip, va confirmar ahir entre llàgrimes la seva marxa als Estats Units perquè «ara la meva família em necessita, estic molt trista perquè no volia marxar de Girona, però en la vida hi ha coses més importants que el bàsquet». La seva sortida de l'equip es farà efectiva just després de la Copa de Vitòria d'aquí a menys de dues setmanes a Vitòria, una competició que, diu Murphy, «ara vull guanyar amb més ganes, perquè no sé quan podré tornar a jugar».

«Estic molt agraïda a la gent del club, quan vaig anar a parlar amb els caps -en Pere (Puig), en Cayetano (Pérez) i en Xavi (Fernández)- per portar-los males notícies, ells em van contestar amb abraçades afectuoses; i ara tinc les meves companyes aquí donant-me suport», va seguir explicant ahir una emocionada Shay Murphy, que revelar que dilluns havia anat «a fer un petó al Cul de la Lleona, perquè espero que tant de bo pugui tornar a Girona». «Aquest any he après molt de Catalunya, de la gent que vol lluitar per la seva independència, i a mi també m'agradaria formar part de la història d'aquest club lluitant per guanyar la Copa al costat de les meves companyes», va acabar explicant Murphy, que, als seus 33 anys, farà un punt i a part a la seva carrera, que, però, no té intenció de donar per acabada: «Espero que no, si puc m'agradaria jugar fins als 40 anys com la Laia (Palau)».

Assegut al costat de Shay Murphy, el president de l'Spar Ciytlift Girona, Cayetano Pérez, no va dubtar a posar les màximes facilitats a l'escorta nord-americana. «Hem arribat a un consens que ens ajudarà fins a la Copa i després marxarà als Estats Units per estar amb la seva família; jo ja li vaig dir a ella que l'Uni és un club per créixer amb passió i il·lusió, però que davant dels títols hi ha les persones; i si per ajudar a les persones no guanyem un títol, no passa res, un altre any serà».

Cayetano Pérez espera que el pavelló de Fontajau «acomiadi com es mereix» avui Murphy, en el que serà el seu darrer partit al pavelló gironí: la tornada dels vuitens de final de l'Eurocup contra el Szekszard. «La Shay està amb moltes ganes de tenir bones sensacions a la pista per oferir al club i l'afició un bon partit i la classificació, vol donar les gràcies a Girona des de la pista», puntualitzava ahir Èric Surís sobre la participació de Murphy en el partit d'aquest vespre.

La setmana passada a Hongria, el Szekszard va acabar guanyant de 6 punts gràcies a un triple de Studer en el darrer segon després d'un partit on les locals van treure molt profit del joc físic de les seves interiors, l'australiana Bishop i, sobretot, la nord-americana Erica McCall. «Els arbitratges solen permetre més els contactes, però, en canvi, a Szekszard ens vàrem trobar que van xiular molt i gairebé no van deixar entrar en el partit la Núria (Martínez) i gens la Julia (Reisingerova); després en el quart període sí que van permetre molt el contacte», analitzava ahir Surís, que tenia clar que «han d'estar preparades per a qualsevol situació de partit».

