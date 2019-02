Esther Guerrero correrà els 800 metres a Glasgow

Esther Guerrero tenia la marca mínima per anar a l'Europeu de pista coberta de la setmana vinent a Glasgow tant en 800 metres metres com en 1.500, distància en la que es va proclamar el passat cap de setmana campiona d'Espanya a Antequera, però, finalment, s'ha decidit per córrer en 800 a la cita escocesa perquè, sobre el paper, per marques, té més opcions d'aconseguir un lloc a la final. El passat, 6 de febrer, Guerrero va fer 2:01.45 a Sabadell en el Campionat de Catalunya en una marca que l'ha fet decidir a apostar per córrer els 800 metres a Glasgow. Zoya Naumov, subcampiona de Catalunya a Sabadell i campiona estatal a Antequera en una final sense Guerrero, serà l'altra representant espanyola en els 800 metres dl Campionat d'Europa de pista coberta.