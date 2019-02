Peratallada repeteix avui amb la segona cursa social de carretera

Peratallada acull avui la segona de les quatre curses socials de carretera habituals per aquestes dates. La setmana passada ja es va celebrar la primera amb la participació de 120 corredors i la victòria final de Jos Koop. La cursa d'avui compta amb un recorregut de 92 quilòmetres que es realitza en l'habitual circuit al qual es disputaran quatre voltes. La sortida està prevista per a les 10 del matí i les inscripcions es duen a terme a la sala del Teatret de Peratallada. La propera prova està prevista per al 27 de febrer (La Catalana) i l'última, el 6 de març (La Peratallada).