Guerrero correrà els 800 metres a Glasgow

Esther Guerrero tenia la marca mínima per anar a l'Europeu de pista coberta de la setmana vinent a Glasgow tant en 800 metres com en 1.500, distància en la qual es va proclamar el passat cap de setmana campiona d'Espanya a Antequera, però, finalment, s'ha decidit per córrer en 800 a la cita escocesa perquè, sobre el paper, per marques, té més opcions d'aconseguir un lloc a la final. El passat, 6 de febrer, Guerrero va fer 2:01.45 a Sabadell en el Campionat de Catalunya en una marca que l'ha fet decidir a apostar per córrer els 800 metres a Glasgow. Zoya Naumov, subcampiona de Catalunya a Sabadell i campiona estatal a Antequera en una final sense Guerrero, serà l'altra representant espanyola en els 800 metres del Campionat d'Europa de pista coberta.



Sense Adel Mechaal

L'absència de l'actual campió d'Europa de 3.000 metres és la nota més destacada de la llista que ahir va fer pública la Federació Espanyola. Mechaal ja havia anunciat que donava per tancada la seva temporada de pista coberta per centrar-se en la d'estiu. L'especialista en tanques Orlando Ortega i la jove sensació, Ana Peleteiro, triple salt, són les principals opcions de medalla en una delegació espanyola molt jove amb la generació de Peleteiro i la catalana Maria Vicente, campiona d'Europa sub-18 d'heptatló. Com a dada, Salma Paralluelo correrà els 400 metres amb només 15 anys.