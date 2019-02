L´Atlètic agafa avantatge a la Champions

Els matalassers es desfan del juventus (2-0) i el city s'imposa al schalke (2-3). L'Atlètic de Madrid agafa un important avantatge a l'eliminatòria de vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Juventus després de la seva victòria d'anit per 2-0, amb gols de José María Giménez i Diego Godín. Els matalassers, d'aquesta manera, aniran amb avantatge a Torí a la recerca del bitllet per a quarts de final. Els gols de Giménez, després d'un servei de córner al minut 79, i Godín, rematant cinc minuts després una falta, van fer oblidar a l'equip de Simeone el gol anul·lat a Álvaro Morata deu minuts abans, per falta prèvia sobre Chiellini. D'altra banda el Manchester City va remuntar un 2-1 al camp del Schalke per encarrilar l'eliminatòria amb un 2-3. Els de Guardiola van edificar una notable gesta perquè va jugar els últims 22 minuts amb 10 per expulsió d'Otamendi. Sané i Sterling van obrar la remuntada i abans Agüero havia fet el 0-1.