Gabby Williams substituirà Murphy a l'Spar Citylift Girona

Trobar una jugadora idèntica a Shay Murphy era literalment impossible. La veterana tiradora de Califòrnia és unica per capacitat anotadora, per experiència en el bàsquet europeu i, sobretot, per caràcter. Ara bé, el director esportiu de l'Uni Pere Puig s'ha tornat a moure ràpid i bé. La substituta de Murphy a l'Spar Citylift Girona no és veterana ni una gran tiradora, però és una aler amb una capacitat física privilegiada i una de les millors joves jugadores nord-americanes més destacades del moment, formada en el millor equip universitari dels últims anys (Connecticut), que aquest passat estiu es va estrenar a la WNBA desenvolupant un paper protagonista amb Chicago Sky (titular en 30 dels 34 partits) després de ser escollida en el número 4 del darrer draft.

Amb 22 anys, Gabby Williams s'ha estrenat aquesa temporada al bàsquet europeu amb el Nàpols amb qui estava fent 16 punts per partit (els mateixos que Murphy a l'Uni) fins que el club del sud d'Itàlia es va veure abocat a renunciar a seguir competint a la Sèrie 1 per problemes econòmics. El darrer partit de Williams a Nàpols va ser el 24 de gener i, just un mes després, arribarà aquest cap de setmana a Girona per incorporar-se a l'Spar Citylift Girona just abans de la Copa. Gabby Williams té doble nacionalitat, nord-americana i francesa, i per tant la seva arribada no alterarà res a la plantilla. Mentre Murphy sigui a Girona, les dues estaran a disposició d'Èric Surís, la intenció és que a la Copa de Vitòria sigui així encara que Williams només s'haurà entrenat un parell de dies amb l'equip, i després una assumirà el rol de l'altra.

Gabby Williams no té l'amenaça en el tir de tres punts de Shay Murphy, però, amb ella, el públic de Fontajau descobrirà un físic privilegiat per jugar a bàsquet defensant molt fort, recuperant pilotes, anant fort al rebot i buscant la cistella amb penetracions agressives. En en els seus anys a Connecticut, Williams va jugar quatre Finals Four de la WNBA guanyant dos cops el títol (2015 i 2016) al costat de jugadores com Brenna Stewart (Dinamo Kursk).