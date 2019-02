El GEiEG i el BUC lluitaran per ser a la final de Lliga Catalana de rugbi femení

El camp de rugbi de Castelldefels acollirà demà, a partir de les 13.00 h, les semifinals de la lliga catalana, en què el GEiEG s'enfrontarà al BUC, després de finalitzar en tercer lloc la fase regular. Les grupistes, entrenades per Coral Vila, intentaran aconseguir primer l'accés a la final i, després, l'accés a disputar la fase d'ascens a la Divisió d'Honor femenina, màxima categoria del rugbi espanyol.

El GEiEG es presenta al partit de demà «amb moltes ganes i il·lusió». Després d'una fase regular repleta de lesions, les grupistes recuperen fins a 7 jugadores que no havien disputat cap dels partits davant el BUC. Només Núria Canal encara és baixa per les semifinals.

El GEiEG va finalitzar tercer la fase regular amb tres derrotes, dues contra l'UES i una contra el CRUC. Malgrat no entrar a les semifinals com a primeres, les grupistes, com a terceres classificacdes, jugaran contra les segones, el BUC, a la 1 del migdia. Anteriorment, l'UES (Santboiana), primer classificat de la lliga regular jugarà la seva semifinal davant el Sant Cugat. El cap de setmana següent es disputarà la final.

L'entrenadora grupista, Coral Vila, explica que «les noies tenen moltes ganes de jugar aquestes semifinals i les veig amb molta il·lusió». Vila afegia que «tenim tot l'equip disponible exceptuant la Nu, però malgrat aquesta baixa ja és una bona notícia que puguem ser 23».

L'entrenadora del GEiEG seguia explicant que «hem de mirar de ser consistents i més que fixar-nos en el rival, hem d'intentar fer les coses bé nosaltres».