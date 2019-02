El gest més solidari del Lloret

No falla. Quatre imatges a la tele d'algun indret de l'Àfrica. Si no es bada massa, costa poc veure-hi alguna samarreta del Barça, Reial Madrid, Paris Saint-Germain o Juventus. A partir d'ara, s'hi sumarà un equip més. Amb no tant de múscul econòmic, històric i social, però amb un esperit solidari enorme. És el CF Lloret, de Primera Catalana. Un club que va decidir col·laborar amb Projecte Xevi, una associació de cooperació que duu a terme diferents projectes al continent africà. Un d'ells és l'anomenat «Pedals Solidaris», que consisteix en una expedició d'uns quants voluntaris que, al damunt de les seves bicicletes, recorren el territori per repartir material. Aquesta vegada, entre la roba que s'ha donat, llueix l'escut de l'entitat selvatana.

Eduard Coloma, el seu president, explica que tot plegat va néixer pel vincle de la mare d'un dels nens del futbol base amb Projecte Xevi. «Ella hi sol col·laborar i ens va dir si els volíem donar un cop de mà donant-los roba. No ens ho vam pensar», recorda. Perquè segons Coloma, el Lloret ja sol tirar endavant propostes com aquestes. «Algun any hem participat a La Marató de TV3 i ens agrada col·laborar amb la gent de Lloret o, si s'escau, també de fora. Fem una mica de tot el que es pot», afegeix. Amb 250 integrants de la base, no va ser difícil trobar el material necessari per tirar endavant amb la proposta. «Sempre hi ha roba que no hem fet servir d'una temporada a una altra i que, com la canviem, ja no la necessitem. Per tenir-la al magatzem, preferim que algú l'utilitzi. Vam trobar xandalls i polos i els van donar».

No és pas el primer cop, ni segurament l'últim, que algun club esportiu se suma a una iniciativa com aquesta. Així ho diu Francesc Muriana, un dels impulsors i membre de Projecte Xevi. «El Lloret ens va voler donar un cop de mà perquè una de les dones que venia amb nosaltres, la Roser, és mare d'un dels nens que juga al club. Ens van donar material, com ara samarretes d'altres anys, que ens van anar molt bé. Fa un parell d'anys, un entrenador del Begur i un altre de La Bisbal també van venir i vam intentar muntar un campus. La gent d'allà s'ho va passar molt bé». La zona escollida per fer la ruta van ser diferents pobles del Senegal i Gàmbia. «Allà l'esport rei és el futbol. És el més senzill, perquè només necessites una pilota i alguna cosa per fer dues porteries», diu.

Acció solidària però, a part, també una manera de donar-se a conèixer ben lluny. «És una manera de dur el Lloret més enllà de les nostres fronteres. Som un club humil, però fem una mica de tot per donar un cop de mà sempre que ens és possible. La proposta ens va semblar molt interessant. A vegades no saps mai com pot anar la cosa, però és un orgull que el nostre escut i nom es vegin a d'altres països», valora Coloma.

Projecte Xevi continua en marxa, sense descans, a l'espera de tornar cap a l'Àfrica el mes vinent. «Cada any hi anem unes quatre o cinc vegades», diu Muriana, qui explica també que «ara el que estem intentant és introduir-hi el bàsquet. Aquest any s'està acabant la construcció d'una pista en un dels pobles d'allà i estem parlant amb el Bisbal Bàsquet i d'altres clubs perquè ens ajudin». De moment, el Lloret ja ha aportat el seu granet de sorra.