Pablo Laso: «L'última jugada de la Copa del Rei no és cap error humà»

La polèmica resolució diumenge de la final de la Copa del Rei entre Barça i Madrid a favor dels blaugranes, en uns últims segons plens d'errors arbitrals, va monopolitzar ahir la roda de premsa de Pablo Laso prèvia al duel d'avui d'Eurolliga contra el Bayern. Segons el tècnic «fins i tot un nen» va veure la polèmica jugada final de la Copa, la cistella concedida a Tomic que va donar la victòria al Barça Lassa, i va denunciar que no es va tractar de «cap error humà perquè no es van usar tots els recursos que es posen a la mà dels àrbitres per decidir la validesa de l'acció». «Sobre l'última jugada de la Copa hi ha poc a dir, és una cosa que tothom té molt clara i que no admet discussió. Fins i tot un nen ha vist la repetició i no cal que en parli gaire», va apuntar. «Es decideix una Copa en una jugada a falta d'un segon en què no es fan servir tots els recursos que es posen a la mà dels àrbitres», va insistir.