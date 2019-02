L'Asvel Lió serà el rival de l'Uni en els quarts de final de l'Eurocup amb la tornada a Fontajau

L'actual líder de la lliga francesa, l'Asvel Lió, serà el rival de l'Spar Citylift Girona en els quarts de final de l'Eurocup. L'eliminatòria es jugarà just després de la Copa amb l'anada a Lió, el 6 o el 7 de març, i la tornada la setmana següent a Girona. El més probable és que el partit de Fontajau s'acabi jugant el dijous 14, perquè, segurament, es voldrà evitar que el duel coincideixi amb el Barça- Olímpic de Lió de la Lliga de Campions. Tot i que l'Asvel és un bon equip, el sorteig d'ahir al migdia a Munic no va ser gens dolent per a l'Uni que va evitar tant tots els quatre equips d'Eurolliga, Perfumería Avenida inclòs, com el potent Cukurova turc de Chelsea Gray, Iagupova i Mestadgh.

Les altres tres eliminatòries de quarts de final seran el duel francès entre el Flammes Carolo i el BLMA Montpeller; el Perfumerías Avenida contra el Nadezhda Orenburg rus de Víctor Lapeña i Laura Nicholls; i el duel entre l'esmentat Cukurova i el darrer equip d'Eurolliga: el Schio italià d'Allie Quigley, botxí l'any passat de l'Uni amb el Galatasaray. La darrera bona notícia del sorteig va ser que, en cas d'eliminar el Lió i plantar-se a semifinals, l'Uni se'n tornarà a anar a França per jugar-se un lloc a la final contra el guanyador del duel entre el Carolo de Hailey Peters i el Montpeller.

En l'anterior ronda de l'Eurocup, mentre l'Uni es desfeia del Szekszard hongarès l'Asvel Lió va eliminar el Tarbes amb dues clares victòries. La base internacional belga Julie Allemand, la pivot brasilera Clarissa Dos Santos. la canadenca Michelle Plouffe i la nord-americana d'Alysha Clark són algunes de les seves jugadores més destacades d'un Lió que lidera la lliga francesa amb un balanç de 14-2, amb dues victòries de marge respecte del Bourges amb Carolo i Montpeller en tercera i quarta posició.