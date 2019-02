Bon cop d'autoritat del Bordils davant el potent Ciudad Real

El Bordils va aconseguir una victòria de mèrit davant el Ciudad Real (33-28), fins ahir segon classificat, en una segona meitat molt bona del conjunt de Sergi Catarain, que va fer que en els últims 30 minuts no anessin en cap moment per sota el marcador gràcies, sobretot, a una genial defensa plantejada per l'equip local.

El partit va començar molt equilibrat, amb intercanvi de gols i lideratges al marcador per part dels dos equips. Els visitants van tenir una diferència de dos gols a favor (3-5), però els gironins aconseguirien donar la volta al marcador amb un parcial de 3-0 per tornar-se a posar per davant (6-5).

Però després del 7-6, els locals van patir un col·lapse en atac que va fer que els visitants aconseguissin fer un parcial de 0-5 per posar-se quatre per sobre el marcador (7-11). Una diferència que el conjunt de Catarain aniria reduint de mica en mica per empatar de nou el partit a 14 quan faltaven tres minuts i mig per al descans. Sobretot, gràcies a un encertat Marc Combis, que va anotar quatre gols en els últims 10 minuts de primer temps. Ahir, l'extrem del conjunt verd-i-blanc es va enfilar fins als 7 gols, però el màxim anotador del partit va ser Sergi Mach, amb 8 dianes.

A falta de mig minut perquè s'acabessin els primers 30 minuts, Combis tornava a posar els blanc-i-verds per davant (16-15), però un gol dels manxecs a cinc segons per anar als vestidors deixava el partit igualat (16-16).

L'inici del segon temps va ser també molt igualat, amb un Bordils que es posava per davant el marcador, però el Ciudad Real responia anotant la diana de l'empat, fins al 18-18. A partir d'aquí, un parcial de 4-0 posava el màxim avantatge per als locals en tot el partit (22-18) als onze minuts de la represa.

Llavors, els de Catarain ja no van abandonar el lideratge en el marcador. Els visitants van posar-se a un gol amb el 25-24 quan faltaven onze minuts per al final, però el Bordils no volia un final ajustat i va tornar a agafar un avantatge de quatre gols amb un parcial de 3-0 (28-24).

Quan faltaven cinc minuts per arribar al final del partit, els blanc-i-verds van aconseguir el màxim avantatge del partit, de cinc gols (30-25). La mateixa diferència amb la qual s'acabarien els 60 minuts de partit (32-28), amb una nova victòria del Bordils, que se situa a quatre punts de la zona de descens amb un partit pendent.