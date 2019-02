Espectacle i victòria d´Annie Last en la Super Cup Massi de Banyoles

Annie Last (KMC-EKOI-ORBEA) va ser la gran triomfadora de la Super Cup Massi de Banyoles, en un traçat de sis quilòmetres que envoltava l'Estany i va omplir el parc de la Draga d'espectadors. En una cursa plena d'estratègia, Last va realitzar una remuntada magnífica, edificant un triomf amb un marge de gairebé un minut. Elisabeth Brandau (EBE-Racing Team) i la sub 23 Loana Lecomte (Team Massi) la van acompanyar al podi final. Lecomte, a més, es va imposar en la seva categoria. La cursa de Last va anar de menys a més, perquè a l'inici Rebecca McConnell (Primaflor-Mondraker-Rotor) va sortir tan fort que ningú la va poder seguir. Ho va intentar Brandau, això sí, i al darrere es va crear un grup de perseguidores format per Lecomte, Malene Degn (KMC-EKOI-ORBEA) i Chiara Teocchi (Bianchi Countervail). A l'inici de la tercera volta, però, McConnell va patir un contratemps i va quedar relegada. Primer la superaria Brandau, però el lideratge seria efímer perquè Last va decidir que ja n'hi havia prou i va sortir del seu anonimat per anar superant, una a una, totes les ciclistes que, acusant l'esforç, no van poder seguir amb el ritme infernal marcat des de bon començament. En l'últim gir, Last va confirmar la seva victòria en la cita inaugural de la Super Cup Massi 2019, que continuarà avui en la prova masculina (categories inferiors, UCI Júnior i Elit). Les guanyadores d'ahir en les altres categories van ser: Harriet Harnden (Júnior), Olivia Onesti (Cadet), Marc Franc (Màster 30) i Chapon Stephanie (Màster 40).